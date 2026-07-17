Sami Pajari fa percorso netto e chiude al comando il venerdì del Rally di Estonia
Sami Pajari ha concluso la prima giornata del Rally di Estonia al primo posto, senza perdere tempo. Durante il venerdì, il pilota ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti, mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. La gara fa parte del nono e penultimo appuntamento del Campionato del Mondo WRC 2026. Pajari ha percorso le strade della competizione senza errori, consolidando la sua posizione di testa alla fine della prima giornata.
Un clamoroso Sami Pajari ha dominato, senza mezzi termini, la prima giornata di gare del sedicesimo Rally di Estonia, nono e sestultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Nella giornata odierna, infatti, il finlandese, portacolori del team Toyota, ha fatto percorso netto. Sette stage e altrettanti successi. Un ruolino di marcia che lo issa al vertice della classifica con un margine di vantaggio di 14.7 secondi sullo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris), mentre in terza posizione troviamo il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 16.5. Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 24.0, quinta per il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 33. 🔗 Leggi su Oasport.it
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