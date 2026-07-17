Sami Pajari fa percorso netto e chiude al comando il venerdì del Rally di Estonia

Notizia in breve

Sami Pajari ha concluso la prima giornata del Rally di Estonia al primo posto, senza perdere tempo. Durante il venerdì, il pilota ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti, mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. La gara fa parte del nono e penultimo appuntamento del Campionato del Mondo WRC 2026. Pajari ha percorso le strade della competizione senza errori, consolidando la sua posizione di testa alla fine della prima giornata.