Al termine della seconda giornata del Rally di Estonia 2026, Sami Pajari si trova ancora in testa alla classifica generale. Dopo le prime sette speciali di ieri, dominate dal pilota finlandese, il giorno successivo non ha portato cambiamenti significativi. La posizione di testa rimane invariata, anche se la classifica resta aperta e ancora incerta. La gara prosegue con molte possibilità di variazioni.

Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata al Rally di Estonia 2026, nono appuntamento del Mondiale WRC. Dopo le prime sette speciali della giornata di ieri dominata da Sami Pajari, il day-2 ricco di sorprese non ha modificato la situazione in testa alla classifica generale, sempre comandata dal finlandese della Toyota. Pajari ha infatti esordito portandosi a casa la tappa speciale otto, anticipando la Toyota di Oliver Solberg e la Hyundai del francese Adrien Fourmaux. Stessa composizione del podio nella SS9 mentre nella speciale numero dieci è stato Oliver Solberg a sottrarre il trono a Pajari, secondo davanti a Thierry Neville (Hyundai) che ha completato il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sami Pajari in testa al termine del sabato del Rally di Estonia. Classifica ancora incerta

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