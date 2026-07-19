RadarLink è un progetto del Network Regolarità e Trasparenza nella Scuola che monitora le citazioni di un blog su Wikipedia. L'obiettivo è verificare come le fonti vengono usate in modo trasparente e corretto all’interno dell’enciclopedia online. L’iniziativa si rivolge al mondo dell’istruzione, combinando educazione digitale e controllo delle fonti nelle attività didattiche quotidiane.

Nasce RadarLink, il progetto del Network Regolarità e Trasparenza nella Scuola che monitora le citazioni del blog su Wikipedia. Un'iniziativa che unisce trasparenza informativa, educazione digitale e verifica delle fonti nella didattica quotidiana.Nasce RadarLink: il progetto del Network "Regolarità e Trasparenza nella Scuola" che monitora le citazioni del blog nelle voci di WikipediaIl Network Regolarità e Trasparenza nella Scuola presenta RadarLink, un progetto dedicato al monitoraggio sistematico delle citazioni del blog all'interno delle voci di Wikipedia.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di individuare e analizzare tutti quei casi in cui gli articoli pubblicati su Regolarità e Trasparenza nella Scuola vengono utilizzati come fonti di riferimento per la realizzazione o l'aggiornamento delle voci dell'enciclopedia libera. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - RadarLink: il progetto che monitora le citazioni del blog su Wikipedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Sveliamo il pugile Lampronti su Wikipedia"Gli studenti del Roiti hanno creato e pubblicato su Wikipedia la prima pagina dedicata al pugile Primo Lampronti.

Reggina, hackerata su Wikipedia: il nome cambia dopo la protestaLa pagina Wikipedia della squadra di calcio è stata modificata da alcuni utenti, portando a cambiamenti nel nome del club.