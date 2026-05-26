sveliamo il pugile lampronti su wikipedia

Gli studenti del Roiti hanno creato e pubblicato su Wikipedia la prima pagina dedicata al pugile Primo Lampronti. La voce include informazioni sulla carriera e le vittorie dell’atleta. È la prima volta che il nome del pugile compare sulla piattaforma online. La pagina è stata inserita con dati raccolti dagli studenti, senza riferimenti a fonti ufficiali o verifiche esterne. La voce rimane aperta a modifiche e integrazioni future.

Gli studenti del Roiti pubblicano su Wikipedia la prima pagina dedicata al pugile Primo Lampronti. Il ferrarese Primo Lampronti, promessa del pugilato la cui carriera fu stroncata dalla promulgazione dalle leggi razziali del 1938 che isolarono gli ebrei, ha da oggi una pagina a lui dedicata su Wikipedia. Ad averla compilata sono stati gli studenti della V N del Liceo Scientifico Roiti, supportati dalla professoressa Maria Cristina Marchioli e dalla Coordinatrice dei Servizi Educativi del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS Gemma Bolognesi. La pubblicazione della pagina di Wikipedia è il capitolo conclusivo di un percorso didattico iniziato in autunno che ha portato i ragazzi a riscoprire una figura importante per la comunità ebraica ferrarese nel periodo della guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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