Reggina hackerata su Wikipedia | il nome cambia dopo la protesta

La pagina Wikipedia della squadra di calcio è stata modificata da alcuni utenti, portando a cambiamenti nel nome del club. La modifica è avvenuta senza che ci fossero blocchi immediati o controlli automatici. Nei giorni successivi, i tifosi hanno protestato, chiedendo di ripristinare le informazioni corrette sulla storia del club. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle pagine ufficiali online delle società sportive.

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