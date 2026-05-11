Reggina hackerata su Wikipedia | il nome cambia dopo la protesta
La pagina Wikipedia della squadra di calcio è stata modificata da alcuni utenti, portando a cambiamenti nel nome del club. La modifica è avvenuta senza che ci fossero blocchi immediati o controlli automatici. Nei giorni successivi, i tifosi hanno protestato, chiedendo di ripristinare le informazioni corrette sulla storia del club. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle pagine ufficiali online delle società sportive.
? Domande chiave Cosa ha spinto i tifosi a colpire la storia digitale del club?. Come è stato possibile modificare la biografia ufficiale senza blocchi immediati?. Perché la protesta ha scelto proprio il nome di Ballarino come bersaglio?. Chi riuscirà a ripristinare l'identità storica della società sui server?.? In Breve Protesta avvenuta nel pomeriggio odierno sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria.. Modifica digitale utilizza la data storica di fondazione del club, il 1914.. Dicitura provocatoria inserita nelle prime righe della biografia storica su Wikipedia.. Manifestazione fisica sul Corso Garibaldi riflette il malcontento verso la dirigenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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