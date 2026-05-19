C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 19 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir, Sureyya e Canfeza finché non troveranno un'altra sistemazione vivranno nella casa trovata per loro da Salih. Lui vorrebbe far trascorrere alla madre e alla sua amata una piacevole serata senza preoccupazioni e deciderà di cucinare le kofte. Il piatto solitamente è la sua specialità ma stavolta il risultato non sarà quello previsto, infatti la cena risulterà pessima e immangiabile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 19 maggio 2026: Mahir cucina per Sureyya e Canfeza poi propone loro di…

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RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni 18-23 Maggio: Mahir Fugge con Canfeza, Selim Torna!

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