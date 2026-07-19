Domenica 19 luglio 2026 tornerà l'appuntamento con Racconto di una Notte, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Bir Gece Masali (questo il titolo originale della serie) ha una stagione composta da 35 puntate da 130 minuti, riadattate nel formato da 45 per l'Italia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi di Racconto di una Notte, vediamo dove eravamo rimasti. Mahir ha organizzato una serata romantica per Canfeza, le ha regalato un anello di diamanti, ma una telefonata di Asaf ha interrotto tutto. Infatti Sureya ha avuto un infarto ed è in ospedale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 19 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

Notizie e thread social correlati

Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 5 luglioRacconto di una Notte tornerà in onda oggi, domenica 5 luglio, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Leggi anche: Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 12 luglio

Temi più discussi: Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 12 luglio; Racconto di una notte: Episodio 55 Video; Racconto di una notte, la trama del 26 luglio; Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 12 luglio 2026.

Su Canale 5: 20: #TemptationIsland 21: Film Delibal 22: #TemptationIsland 23: #TimBattitiLive 24: L'erede 25: #CiaoDarwin 26: Racconto di una notte 27: #TemptationIsland 28: #TemptationIsland 29: #TemptationIsland 30: #TimBattitiLive 31: L'erede! x.com

Racconto di una notte spoiler turchi, Efsane lascia Ferman e finge d'aver perso il bambinoEfsane lascerà Ferman e mentirà nelle prossime puntate di Racconto di una notte: Ho perso il bambino, gli dirà in lacrime. Le anticipazioni tv rivelano che tra Efsane e Ferman non funzionerà. Lei gl ... it.blastingnews.com

L'annientamento vince! Cos'è una Storia di Detective Occulto con un focus sull'Orrore Cosmico? reddit

Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 19 luglioPrima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi di Racconto di una Notte, vediamo dove eravamo rimasti. Mahir ha organizzato una serata romantica per Canfeza, le ha regalato un anello di ... gazzetta.it