Nel Polesine, pioggia e grandine hanno danneggiato i frutteti, con blocchi di ghiaccio pesanti che hanno causato danni significativi. Le reti antigrandine hanno mostrato difficoltà a resistere a questi blocchi di ghiaccio. Gli strumenti di nowcasting vengono utilizzati per monitorare in tempo reale le celle temporalesche e prevedere eventuali eventi estremi. La situazione ha portato a danni estesi alle colture e alle strutture agricole della zona.

Come possono le reti antigrandine resistere a blocchi di ghiaccio così pesanti?. Quali strumenti di nowcasting permettono di monitorare le celle temporalesche in tempo reale?. Perché la precisione delle celle meteorologiche rende la gestione dell'emergenza così complessa?. Quanto tempo rimane per mettere in sicurezza i frutteti prima del picco?.? In Breve Oltre 100 litri di pioggia per metro quadro tra Costa di Rovigo e Fratta Polesine.. Martedì 02 giugno 2026 grandine e pioggia distruggono reti e strutture nei frutteti.. Celle temporalesche localizzate causano allagamenti rapidi e saturazione immediata dei terreni agricoli.. Necessità di monitoraggio radar e satellitare per gestire eventi meteorologici estremi in Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polesine: pioggia e grandine devastano i frutteti del territorio

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