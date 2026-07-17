Le aziende agricole segnalano un aumento delle condizioni climatiche estreme, con caldo intenso, piogge abbondanti e venti forti, ripetutesi da fine maggio. La vicepresidente di Cia Ferrara ha espresso preoccupazione per l’impatto di questi fenomeni sulle colture. La situazione viene descritta come un’alterazione frequente e crescente del clima, che mette sotto pressione le attività agricole. Non sono stati forniti dati specifici o numeri, ma si sottolinea la percezione di un cambiamento continuo.

Forte la preoccupazione delle aziende agricole, espressa dalla voce di Jennifer Felloni, frutticoltrice e vicepresidente di Cia Ferrara: " Caldo estremo alternato a precipitazioni altrettanto estreme accompagnate da vento forte: questo è lo scenario che si ripresenta con una cadenza ormai preoccupante da fine maggio. È chiaro che in questo contesto le aziende agricole non possono essere lasciate sole: il cambiamento climatico, o meglio il ‘nuovo clima’, è capace di mandare in fumo in pochi secondi lavoro, reddito e cibo preziosissimo per tutti. Voglio ricordare uno slogan che circolava qualche anno fa e che vale oggi più che mai: ’Chiunque mangia è coinvolto nell’agricoltura’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Clima.

© Ilrestodelcarlino.it - Cia: "Agricoltori in balia del clima impazzito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori ItalianiCristiano Fini è stato riconfermato all’unanimità come presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani.

Cia Centro Lombardia a fianco degli agricoltori colpiti dal maltempoGli agricoltori della regione hanno subito danni alle colture a causa di un violento evento meteorologico.