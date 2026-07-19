Rabiot ha confermato che ripartirà dal Milan e ha riferito di voler parlare con l'allenatore e il portiere Maignan. Ha spiegato di aver preferito mantenere la calma durante il Mondiale e di non voler essere disturbato da altre questioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui piani futuri o su eventuali accordi.

"Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente": lo ha detto Adrien Rabiot a Dazn dopo la partita contro l'Inghilterra valida per il terzo ai Mondiali. Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". L'addio al Milan di Massimiliano Allegri, il cui legame con Rabiot è fortissimo, ha messo in dubbio la permanenza del centrocampista francese in rossonero ma le prossime settimane chiariranno la situazione, fermo restando un contratto che lo lega al Milan fino al 2028. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Rabiot alta fedeltà: "Riparto dal Milan, parlerò con Amorim"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rabiot non ha dubbi sul suo futuro: «Riparto dal Milan? Si si ovviamente! Ci sentiremo con Amorim»

Milan, Rabiot rompe il silenzio sul futuro: "Ecco quando parlerò con Amorim"Un calciatore di alto livello ha annunciato che parlerà con il suo allenatore solo in un secondo momento, dopo aver concluso alcuni impegni.