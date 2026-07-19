Rabiot non ha dubbi sul suo futuro | Riparto dal Milan? Si si ovviamente! Ci sentiremo con Amorim

Rabiot ha confermato di voler ripartire dal Milan dopo aver concluso le vacanze. Ha aggiunto che si metterà in contatto con l’allenatore per discutere del suo futuro. La squadra francese ha terminato il Mondiale in modo negativo.

Rabiot parla del suo futuro: «Prima le vacanze e poi riparto dal Milan? Si si ovviamente! Ci sentiremo con Amorim». Si chiude nel peggiore dei modi il Mondiale della Francia. Dopo l’eliminazione in semifinale contro la Spagna, la squadra di Didier Deschamps è incappata in un’altra serata negativa, perdendo anche la finale per il terzo posto contro l’ Inghilterra e incassando ben sei gol. Al termine del match, il centrocampista del Milan e della nazionale francese Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn, tracciando un bilancio della sua esperienza e analizzando una competizione che per i Bleus si è conclusa con molte più ombre che luci. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «Siamo entrati un po’ mosci, ma c’era tanta delusione dopo la semifinale persa contro la Spagna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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