Durante il ritiro della nazionale francese ai Mondiali 2026, Rabiot è stato intercettato dalla Rai. Il giocatore ha risposto a una domanda sul suo futuro al Milan, affermando che parlerà più avanti. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali. Rabiot è considerato un elemento importante per la sua nazionale e continua a essere al centro di discussioni sul suo futuro in club.

Uno dei giocatori rossoneri impegnati ai Mondiali 2026 è Adrien Rabiot. Il mediano francese è un calciatore chiave per la sua Francia ed è stato intercettato dalla Rai durante il ritiro della sua Nazionale. Al centrocampista rossonero è stato chiesto se Amorim lo ha chiamato anche negli ultimi giorni e lui ha risposto così: "Parleremo più avanti.". promowebappInsieme a lui era presente anche la madre-agente Veronique che cura gli interessi del figlio: secondo l'inviata della Rai, ha lasciato intendere che vede il futuro del figlio ancora al Milan. I dati e le statistiche di Rabiot ai Mondiali 2026. Ecco i dati più interessanti di Rabiot ai Mondiali 2026: - 5 partite giocate da titolare con 450 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rabiot: "Amorim? Parleremo più avanti". Ecco cosa filtra sul suo futuro al Milan

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