Milan Rabiot rompe il silenzio sul futuro | Ecco quando parlerò con Amorim

Un calciatore di alto livello ha annunciato che parlerà con il suo allenatore solo in un secondo momento, dopo aver concluso alcuni impegni. La nazionale francese ha terminato la sua partecipazione ai Mondiali 2026, classificandosi quarta, dopo aver perso la partita di consolazione contro l’Inghilterra con il punteggio di 4-6. Contestualmente, si è conclusa anche la gestione del commissario tecnico che ha guidato la squadra per diversi anni. Il giocatore ha dichiarato che affronterà il discorso con il tecnico solo in un momento successivo.

La Francia ha concluso ufficialmente i suoi Mondiali 2026 e, contestualmente, la lunghissima era del Commissario Tecnico Didier Deschamps. I Bleus si sono dovuti accontentare del quarto posto nella competizione iridata, a causa della rocambolesca e pirotecnica sconfitta per 4-6 subita contro l'Inghilterra nella finale di consolazione. Una partita ricca di gol che ha visto scendere in campo dal primo minuto, e per l'intero match, i due unici rappresentanti del Milan nella spedizione francese: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Rabiot a DAZN: "Prima le vacanze, poi parlerò con il Milan". Proprio Rabiot, al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN rompendo un silenzio rossonero che durava dall'inizio del torneo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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