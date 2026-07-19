Rabiot durissimo dopo il ko della Francia | Comportamenti mai visti inammissibili

Da ilnapolista.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rabiot ha criticato duramente il comportamento dei compagni dopo la sconfitta in finale per il terzo posto. La squadra ha subito un pesante 6-4 dall’Inghilterra, dopo essere stata sotto 0-4 all’intervallo. Il giocatore ha definito le azioni dei suoi colleghi “mai viste, inammissibili” e ha parlato di un addio amaro, evidenziando una resa dei conti nel momento conclusivo del torneo.

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Un addio amaro e una resa dei conti. La  Francia  ha chiuso il suo Mondiale con una sconfitta pesante nella finale per il terzo posto, battuta  6-4 dall’Inghilterra  dopo essere andata sotto addirittura  0-4 all’intervallo. E a farsi portavoce della vergogna, nel dopopartita, è stato  Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, con parole durissime verso i compagni. L’attacco all’atteggiamento della squadra. Il 31enne non ha nascosto la delusione per il primo tempo horror: “Siamo entrati in campo in modo alquanto vergognoso nel primo tempo. Ho visto comportamenti da parte di certi giocatori che non avevo mai visto prima per una partita del genere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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