quirinale di traverso pure sui medici reintegrati

Il Quirinale avrebbe contattato il ministero della Salute per chiedere chiarimenti sulla norma riguardante i medici reintegrati. La richiesta si riferisce alla posizione della struttura guidata da Orazio Schillaci. La notizia è riportata da Repubblica, che specifica come l’obiettivo sia ottenere dettagli sulle procedure e le interpretazioni normative in merito. Nessuna informazione aggiuntiva o commenti sono stati diffusi al momento.

Dice Repubblica che «il Quirinale avrebbe già contattato il ministero alla Salute, per chiedere informazioni sulla norma e su quale sia la posizione della struttura guidata da Orazio Schillaci». Dopo l’approvazione dell’articolo, aggiunto alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, alle prevedibili polemiche da parte degli Ordini dei medici e dell’opposizione, si è aggiunta una strana posizione del Quirinale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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