Un emendamento permette la reintegrazione immediata di medici e operatori sanitari radiati per aver diffuso terapie non scientifiche durante la pandemia. Gli Ordini dei medici esprimono sconcerto e delusione, ritenendo che questa misura delegittimi il ruolo professionale e rischi di compromettere la tutela della salute pubblica. La proposta suscita forti polemiche tra gli specialisti e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Gli Ordini dei medici non ci stanno. “Siamo sconcertati, amareggiati e delusi. Aprire una finestra per la reiscrizione immediata dei medici e degli operatori sanitari che hanno diffuso terapie antiscientifiche durante Covid è una delegittimazione del ruolo degli Ordini professionali a tutela della salute individuale e collettiva. Ed è un affronto alle vittime di Covid-19 e, tra loro, ai 383 medici e odontoiatri e a tutti i professionisti della salute che hanno sacrificato la loro vita per continuare a curare”. Il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, non ci sta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici no-vax radiati e reintegrati? L’emendamento che fa infuriare gli specialisti e la Fnomceo

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i medici no vax radiati durante il Covid potranno tornare nell'albo. «Vergogna senza precedenti»

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