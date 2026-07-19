Qui il pieno costa meno Ma non basta

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Marche sono la regione italiana con i prezzi del carburante più bassi. Nonostante ciò, le imprese continuano a affrontare difficoltà a causa dell’aumento dei costi dei carburanti. I prezzi del carburante, anche se più bassi rispetto ad altre aree, non sono sufficienti a compensare gli effetti dei rincari per le attività economiche. La situazione rimane complessa, con le imprese che devono fare i conti con i costi crescenti senza benefici significativi dai prezzi più bassi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Marche sono la regione italiana dove fare il pieno costa meno. Ma il primato non basta a mettere al riparo le imprese dagli effetti dei rincari dei carburanti. È quanto emerge dall’analisi della Cna Fermo sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui il prezzo medio della benzina (self-service) nelle Marche si attesta a 1,903 euro al litro, mentre quello del gasolio sui 2,037 euro al litro. Valori inferiori alla media nazionale. "La situazione è migliore rispetto ad altre regioni – commenta Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo – ma non deve far pensare che le nostre imprese siano al riparo. Anche nelle Marche il costo dei carburanti è cresciuto e continua a rappresentare una delle principali spese per artigiani, autotrasportatori e attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

qui il pieno costa meno ma non basta
© Ilrestodelcarlino.it - Qui il pieno costa meno. Ma non basta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Düsseldorf is changing, and not in a good way

Video Düsseldorf is changing, and not in a good way ??

Notizie e thread social correlati

Carburanti, i prezzi non calano: il pieno costa fino a 3 euro in più, meno sul litoraleI prezzi dei carburanti sono rimasti stabili o in aumento, con il pieno che può costare fino a 3 euro in più rispetto a prima.

Benzina, dove costa meno fare il pieno? Un toscano crea la mappa gratuita con i prezzi di tutti i distributori in ItaliaUn residente toscano ha realizzato una mappa gratuita che mostra i prezzi della benzina presso tutti i distributori in Italia.

Temi più discussi: Qui il pieno costa meno. Ma non basta; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Carburanti, la risalita dei prezzi. Il pieno è sempre un salasso. Ora costa tra 5 e 6 euro in più; Caro benzina, arriva la stangata estiva: il pieno costa 6,8 euro in più – LMF.

qui il pieno costaQui il pieno costa meno. Ma non bastaL’analisi di Cna: Gli effetti dei rincari colpiscono, servono politiche di tutela ... msn.com

qui il pieno costaCarburanti, la risalita dei prezzi. Il pieno è sempre un salasso. Ora costa tra 5 e 6 euro in piùDal 3 al 15 luglio il gasolio è aumentato di 12,4 centesimi al litro. Anche se in Umbria i costi alla pompa rimangono tra i più bassi in Italia, riempire il serbatoio è comunque spesa considerevole. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web