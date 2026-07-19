Le Marche sono la regione italiana con i prezzi del carburante più bassi. Nonostante ciò, le imprese continuano a affrontare difficoltà a causa dell’aumento dei costi dei carburanti. I prezzi del carburante, anche se più bassi rispetto ad altre aree, non sono sufficienti a compensare gli effetti dei rincari per le attività economiche. La situazione rimane complessa, con le imprese che devono fare i conti con i costi crescenti senza benefici significativi dai prezzi più bassi.

Le Marche sono la regione italiana dove fare il pieno costa meno. Ma il primato non basta a mettere al riparo le imprese dagli effetti dei rincari dei carburanti. È quanto emerge dall’analisi della Cna Fermo sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui il prezzo medio della benzina (self-service) nelle Marche si attesta a 1,903 euro al litro, mentre quello del gasolio sui 2,037 euro al litro. Valori inferiori alla media nazionale. "La situazione è migliore rispetto ad altre regioni – commenta Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo – ma non deve far pensare che le nostre imprese siano al riparo. Anche nelle Marche il costo dei carburanti è cresciuto e continua a rappresentare una delle principali spese per artigiani, autotrasportatori e attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui il pieno costa meno. Ma non basta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Düsseldorf is changing, and not in a good way

Notizie e thread social correlati

Carburanti, i prezzi non calano: il pieno costa fino a 3 euro in più, meno sul litoraleI prezzi dei carburanti sono rimasti stabili o in aumento, con il pieno che può costare fino a 3 euro in più rispetto a prima.

Benzina, dove costa meno fare il pieno? Un toscano crea la mappa gratuita con i prezzi di tutti i distributori in ItaliaUn residente toscano ha realizzato una mappa gratuita che mostra i prezzi della benzina presso tutti i distributori in Italia.

Temi più discussi: Qui il pieno costa meno. Ma non basta; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Carburanti, la risalita dei prezzi. Il pieno è sempre un salasso. Ora costa tra 5 e 6 euro in più; Caro benzina, arriva la stangata estiva: il pieno costa 6,8 euro in più – LMF.

Qui il pieno costa meno. Ma non bastaL’analisi di Cna: Gli effetti dei rincari colpiscono, servono politiche di tutela ... msn.com

Carburanti, la risalita dei prezzi. Il pieno è sempre un salasso. Ora costa tra 5 e 6 euro in piùDal 3 al 15 luglio il gasolio è aumentato di 12,4 centesimi al litro. Anche se in Umbria i costi alla pompa rimangono tra i più bassi in Italia, riempire il serbatoio è comunque spesa considerevole. msn.com