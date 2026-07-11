Un residente toscano ha realizzato una mappa gratuita che mostra i prezzi della benzina presso tutti i distributori in Italia. La mappa consente di confrontare i costi e individuare i punti vendita più economici sul territorio. I prezzi dei carburanti variano considerevolmente tra le diverse regioni e città, con differenze che possono arrivare a diversi euro per un pieno. La mappa viene aggiornata regolarmente per riflettere le variazioni di prezzo.

Firenze, 11 luglio 2026 – Con il prezzo dei carburanti che continua a oscillare e differenze che possono arrivare a diversi euro per un pieno, trovare il distributore più conveniente è diventato sempre più importante. Da questa esigenza è nata Mappa Carburanti, una piattaforma gratuita ideata dal fiorentino Niccolò Donati, professionista che lavora nel settore della finanza, pensata per consentire agli automobilisti di tutta Italia di individuare in pochi secondi dove conviene fare rifornimento. Il portale utilizza esclusivamente i dati ufficiali dell'osservatorio prezzi carburanti del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati quotidianamente, ed è consultabile gratuitamente da computer, tablet e smartphone, senza necessità di registrarsi o scaricare applicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Lanazione.it - Benzina, dove costa meno fare il pieno? Un toscano crea la mappa gratuita con i prezzi di tutti i distributori in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Benzina esaurita», spuntano i cartelli nei distributori dopo la corsa al pieno

Notizie e thread social correlati

Mappa del risparmio tra i distributori della provincia: dove conviene fare il pienoNella provincia della Tuscia, i prezzi del carburante variano tra i diversi distributori.

Pieno di diesel e benzina, dove si spende di meno a Ravenna? Ecco la mappaA Ravenna, i prezzi dei carburanti sono rimasti invariati nonostante le variazioni di quattro mesi fa.

Temi più discussi: Finisce lo sconto sulle accise. Scopri dove costa meno fare il pieno in provincia di Varese; Pieno di diesel e benzina, dove si spende di meno a Ravenna? Ecco la mappa; Benzina e diesel, dove conviene fare il pieno a Bergamo: ecco i distributori coi prezzi più bassi; Carburanti, scade taglio delle accise: come cambiano i prezzi.

C'è troppo petrolio sul mercato Petrolio che costa meno di 70$ al barile Perché alla pompa benzina e diesel non sono a 1,5€/litro? x.com

Benzina, dove costa meno fare il pieno? Un toscano crea la mappa gratuita con i prezzi di tutti i distributori in ItaliaL'ha realizzata il fiorentino Niccolò Donati utilizzando i dati ufficiali del Ministero. Grosseto è tra i capoluoghi più economici, mentre a Firenze tra il distributore meno caro e quello più costoso ... lanazione.it

Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com