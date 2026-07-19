A levante, alla foce del fiume Genica, sono state installate delle transenne, descritte come “ringhiere all’ultima spiaggia”. La decisione è stata presa a causa di condizioni considerate pericolose in quella zona. Il Comune ha annunciato che provvederà a riparare o rimuovere le barriere. La spiaggia, frequentata dai bagnanti, è stata teatro di proteste da parte dei bagnini, che segnalano rischi legati alla sicurezza.

Transenne all’ultima spiaggia. O da ultima spiaggia. Accade a levante. Alla foce del Genica. Dove, oltre al vento caldo, s’è alzata pure la protesta dei bagnini. "Noi cerchiamo di tenere bene. Anzi, al meglio. Ma guardate un po’ che succede al ponticello sul fiume". Succede che una delle transenne si è sganciata dal suolo in cemento. E, bimbo o adulto che passa lì accanto, rischia pure di cadere dentro le accoglienti acque, magari nell’abbraccio del Genica e delle sue buche, peraltro segnalate da apposito cartello sull’arenile. Tiefe Löcher in tedesco, sta scritto sui pannelli. "Abbiamo chiamato il Comune ", insistono i bagnini. E il Comune ha mandato lì la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quelle ringhiere all’ultima spiaggia: "Alla foce del Genica si rischia". Il Comune: "Rimetteremo a posto"

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