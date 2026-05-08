VIDEO| La denuncia Pd | Cantiere fermo e silenzio del centrodestra a Villa del Fuoco si rischia di perdere l’ultima scuola

Un video diffuso dal Partito democratico denuncia il fermo dei lavori al cantiere della scuola Don Milani di via Sacco nel quartiere di Villa del Fuoco. L’intervento, iniziato per rinnovare l’edificio scolastico, si trova attualmente in stallo. La stessa organizzazione critica l’assenza di interventi e dichiarazioni da parte delle forze politiche di centrodestra, sottolineando il rischio di perdere l’ultima scuola della zona.

La scuola don Milani di via Sacco non diventi una ex scuola. Questo l’appello che arriva dal Partito democratico che denuncia lo stallo del cantiere della scuola don Milani di via Sacco, nel quartiere di Villa del Fuoco, ma soprattutto “il silenzio inquietante della politica, che è presente in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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