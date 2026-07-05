L’area interdetta alla balneazione è limitata alla foce del Tenna. Quest’anno, non sono previste modifiche: l’area vietata rimane quella già stabilita. La situazione delle acque lungo la costa Fermana è stata discussa con un dirigente di Arpa Marche, incaricato di controlli, monitoraggi e progetti di ricerca.

"Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare", recita il celebre tormentone di Piero Focaccia. Ma qual è lo stato di salute delle acque lungo la costa Fermana? Ne abbiamo parlato con Marco Fanelli, dirigente Arpa Marche per il settore controlli, monitoraggi e progetti di ricerca. Marco Fanelli, come sta il nostro mare? "Nelle Marche abbiamo 245 punti di prelievo, di cui 35 lungo i sei Comuni del litorale fermano. Siamo la Regione con il numero di campionamenti più alto d’Italia in rapporto alla lunghezza della costa. Nel Fermano le aree di balneazione sono certificate tutte come "eccellenti", ad eccezione di tre "buone" e una "sufficiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fanelli: "Area interdetta alla balneazione solo alla foce del Tenna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Divieto di balneazione a Francavilla: Escherichia coli oltre i limiti, stop ai bagni a sud della foce del Fosso PretaroÈ stato vietato temporaneamente il bagno nel tratto di mare a sud della foce del Fosso Pretaro a Francavilla al Mare, dopo che i controlli dell’Arta...

Focene, interdetta l’area del centro sportivo Atletico: scatta la demolizione dei manufatti abusiviL'area del centro sportivo ASD Atletico Focene è stata interdetta dal Comune di Fiumicino, che ha disposto la demolizione di manufatti realizzati...