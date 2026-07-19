Nel 1992, secondo una denuncia di Fratelli d’Italia, la mafia tentò di bloccare le indagini di Falcone e Borsellino, oltre a pianificare i loro omicidi. Si sostiene che Giovanni Falcone comprese che per combattere Cosa Nostra era necessario seguire i flussi di denaro fino ai vertici di aziende e politica. La denuncia si basa su un video che descrive un presunto tentativo di impedire questa indagine, riferendosi a un “covo di vipere” che avrebbe cercato di fermare l’inchiesta.

“Nel 1992 la mafia non voleva solo uccidere due magistrati, probabilmente voleva anche fermare un’intuizione. Giovanni Falcone capì che per colpire Cosa Nostra bisognava seguire i soldi, risalendo fino ai colletti bianchi, ai grandi gruppi industriali e alla politica nazionale. Borsellino raccolse quella eredità e prima del Tritolo dovette affrontare una battaglia più sottile, la solitudine”. Così un video animato realizzato da Fratelli d’Italia andato in onda nel corso della V edizione di Parlate di Mafia l’iniziativa promossa dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio Studi, in corso a Palermo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia denuncia il “covo di vipere” che provò a fermare Falcone e Borsellino. Il video-verità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Falcone e Borsellino, quell'antimafia woke che non vuole la verità sulle stragiGli antimafia woke hanno deciso di opporsi alla presidenza della commissione parlamentare incaricata di approfondire i dossier relativi alle stragi...

Falcone e Borsellino, i 57 giorni che cambiarono l’Italia: le stragi e i depistaggi A 34 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, processi e indagini sono ancora in corso.

Temi più discussi: La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. Condizionavano i servizi di Report; FdI in procura contro Ranucci, ma lui non ci sta: La mia verità su Lavitola; Medici No vax, ok in Commissione al reintegro: ira dell'Ordine; Soldi dal Comune al Modena Pride. Qual è l’interesse pubblico?.

Richiesta di aiuto culturale. Quando vado al Senato della Repubblica chiedo sempre di vedere questo affresco: Cicerone denuncia Catilina. Mi e' difficile descriverlo a parole, ma a me affascina nella potenza delle immagini. Penso poi anche quanto fango si x.com

Fratelli d’Italia denuncia: Piazza Padre Pio è l’emblema del degrado in cui versa la nostra cittàPiazza Padre Pio è l’emblema del degrado in cui versa la nostra città. È la video-denuncia del consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Con una disamina puntuale, Domenico Damascelli, Francesco To ... dabitonto.com

Fratelli d’Italia all’attacco di Messina Social City: Oltre 1000 persone senza stipendioGioveni prima e Carbone poi hanno denunciato una situazione che non può essere più tollerata: il punto. da Tempostretto.it ... msn.com