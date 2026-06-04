Le accuse contro Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi relative alle stragi di mafia del 1993 sono state archiviate, poiché non sono state trovate prove di legami con Cosa Nostra. È la sesta volta che un'inchiesta a Firenze su questi eventi viene chiusa senza conseguenze. La figlia di uno dei coinvolti ha commentato che questa è la sesta volta che l'indagine si conclude senza risultati.

La figlia del Cavaliere: "È la sesta volta che l’assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla" Archiviate le accuse contro Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi in merito alle stragi di mafia nel 1993. Questa la decisione del gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci che mette un punt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stragi di mafia del 1993, archiviate accuse contro Dell'Utri e Berlusconi: "Mancano prove su legami con Cosa Nostra"

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Stragi di mafia del 1993, accuse archiviate per Dell’Utri, “Mancano prove su connessioni con Cosa Nostra”Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

Inchiesta sulle stragi di mafia del 1993: archiviate le accuse contro Dell’UtriIl giudice di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di un imputato nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

Temi più discussi: Italia e Romania celebrano la Giornata della legalità in ricordo delle vittime di mafia; La strage di Capaci e il rito rischioso della memoria; GENOVA RICORDA LE VITTIME DELLA MAFIA E DEL TERRORISMO, MARINO (SAP LIGURIA): LA MEMORIA È IL PONTE TRA LEGALITÀ E FUTURO; Come la mafia arrivò alle stragi (di M. Iervolino).

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Stragi di mafia del 1993, il gip di Firenze archivia tutte le accuse contro Dell’Utri e BerlusconiStragi di mafia del 1993, il gip di Firenze archivia tutte le accuse contro Dell'Utri e Berlusconi. Dall'indagine non sono emerse prove. lanotiziagiornale.it