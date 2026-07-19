L’Argentina ha disputato due tempi supplementari in due partite consecutive contro Capo Verde e Svizzera. In entrambe le occasioni, il match si è prolungato di un’ora rispetto ai tempi regolamentari. Prima di arrivare all’extratime contro l’Egitto, Enzo Fernandez aveva segnato un gol che ha cambiato il risultato. I 60 minuti in più sono stati vissuti come un peso per la squadra, che ha dovuto affrontarli senza sosta.

Ci sono quei sessanta minuti in più giocati dall’Argentina che potrebbero pesare. Due volte ai tempi supplementari, con Capo Verde e Svizzera, e meno male che Enzo Fernandez ha ribaltato l’Egitto prima di andare all'extratime. Condizione fisica che forse pende dalla parte della Spagna, a questo punto, anche se De la Fuente ormai schiera sempre e solo i suoi 11 di fiducia, con i cambi pure che sono fissi (Merino, Pedri, Nico Williams): rotazione a 15-16, gli altri a guardare a costo di rimanere in naftalina, ma nessuno dei titolari pare accusare la stanchezza. Albiceleste che invece ha trovato la quadra cammin facendo, il famoso pronostico su... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quei 60 minuti in più un peso per l’Argentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUI ABBANDONÒ la FIDANZATA POVERA per la CARRIERA: 7 anni dopo LEI era il suo nuovo Capo

Notizie e thread social correlati

Juve, McKennie tuttofare: quei 6 minuti da "9" dopo l'uscita di VlahovicDurante una partita di calcio, l'americano ha giocato come attaccante per alcuni minuti, dopo che il suo compagno di squadra è stato sostituito.

Milan, Capello indica la via ad Allegri: “Riposizionatevi su quei 30 minuti”L'ex allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra, suggerendo di concentrarsi su un intervallo di gioco di circa trenta minuti,...

Argomenti più discussi: Quei 60 minuti in più un peso per l’Argentina; All’interno del tour di 60 minuti al Madison Square Garden che ti permette di entrare nello spogliatoio dei Knicks dopo la loro storica vittoria del titolo; Blackout estivi, le soluzioni di emergenza per non rimanere senza corrente.

Quei 60 minuti in più un peso per l’ArgentinaCondizione fisica che forse pende dalla parte della Spagna, a questo punto, anche se De la Fuente ormai schiera sempre e solo i suoi 11 di fiducia, con i cambi pure che sono fissi ... msn.com