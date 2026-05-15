L'ex allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra, suggerendo di concentrarsi su un intervallo di gioco di circa trenta minuti, ritenuto cruciale per migliorare le prestazioni. Ha indicato questa fase come un punto di riferimento per trovare una via di uscita dai problemi attuali. Le sue parole sono state rivolte al tecnico in carica, con l'obiettivo di individuare una strategia per migliorare il rendimento complessivo. La discussione si inserisce in un momento di riflessione sulla gestione della squadra.

Le ultime partite del Milan lasciano tanti dubbi sul presente e sul futuro del Diavolo. La squadra sta facendo tantissima fatica con una sola vittoria nelle ultime 8 partite, conquistando solamente 7 punti sui 24 disponibili. L'ex allenatore dei rossoneri Fabio Capello la pensa in questo modo: "La realtà dei fatti dice che nelle ultime quattro partite il Milan non è più stato tonico, non ha più lottato, non ha più dimostrato voglia e la determinazione necessaria per vincere". Guardando le ultime prestazioni, si nota infatti un calo psico-fisico chiaro dei rossoneri di Massimiliano Allegri. La speranza è che il Diavolo possa ripartire dagli ultimi minuti contro l'Atalanta, dove i rossoneri hanno messo in campo almeno voglia e carattere (non a caso sono arrivati due gol e azioni pericolose). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Capello indica la via ad Allegri: “Riposizionatevi su quei 30 minuti”

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