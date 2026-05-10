Juve McKennie tuttofare | quei 6 minuti da 9 dopo l' uscita di Vlahovic

Durante una partita di calcio, l'americano ha giocato come attaccante per alcuni minuti, dopo che il suo compagno di squadra è stato sostituito. In questa fase, ha ricoperto il ruolo di prima punta, utilizzando la posizione di attaccante centrale. Questa situazione si è verificata più volte nel corso della stagione, in circostanze simili. I minuti trascorsi in questa posizione sono stati circa sei.

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