Juve McKennie tuttofare | quei 6 minuti da 9 dopo l' uscita di Vlahovic
Durante una partita di calcio, l'americano ha giocato come attaccante per alcuni minuti, dopo che il suo compagno di squadra è stato sostituito. In questa fase, ha ricoperto il ruolo di prima punta, utilizzando la posizione di attaccante centrale. Questa situazione si è verificata più volte nel corso della stagione, in circostanze simili. I minuti trascorsi in questa posizione sono stati circa sei.
L'americano, come già successo in stagione, ha occupato il ruolo da prima punta dopo l'uscita del serbo a Lecce.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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