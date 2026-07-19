Li si incontra lungo i sentieri, sulle creste o in cima alle montagne, come fossero nei nanetti di pietra. E per molti escursionisti sono esattamente quello che vogliono rappresentare, un elemento caratteristico del paesaggio alpino. Ma la diffusione sempre più massiccia dei cosiddetti "uomini di pietra", le piccole colonne costruite impilando sassi, suscita una certa preoccupazione tra associazioni alpinistiche e studiosi dell'ambiente montano. A lanciare l'allarme è il Club Alpino Austriaco (ÖAV), secondo cui la moda di costruire nuovi cumuli di pietre rischia di alterare ecosistemi particolarmente delicati. Le tradizionali pile di sassi, note in molti Paesi come cairn, hanno infatti una funzione ben precisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quegli "omini di pietra" che fanno male alla montagna

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