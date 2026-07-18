Gli ‘omini di pietra’, cumuli di sassi realizzati per orientarsi in montagna e sui pascoli alpini, sono diventati oggetto di preoccupazione. Sebbene siano considerati belli, il loro aumento come fenomeno di massa potrebbe danneggiare l’ecosistema locale. Gli esperti avvertono che questa pratica, se praticata in modo eccessivo, potrebbe mettere a rischio l’ambiente naturale delle aree montane.

I tradizionali cumuli di sassi soprannominati “omini di pietra”, nati per orientarsi sulle cime delle montagne e tra i pascoli alpini, rischiano di creare un grave danno ecologico. A lanciare l’allarme su quella che ormai è diventata una moda è stato il club alpino austriaco Öav che ha messo l’attenzione sull ‘impatto ambientale che queste creazioni hanno sugli ecosistemi d’alta montagna. Secondo gli esperti, infatti, spostare i sassi potrebbe privare le piante e i piccoli animali del loro habitat naturale. Carlo Alberto Zanella, presidente del Cai Alto Adige, conferma: “Sono belli, ma non devono diventare un fenomeno di massa come le monetine lanciate nella Fontana di Trevi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli ‘omini di pietra’ mettono a rischio l’ecosistema della montagna: “Sono belli, ma no al fenomeno di massa”. Ecco perché

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