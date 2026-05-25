Marcos Senesi a un passo dal Tottenham | gli Spurs accelerano a parametro zero e beffano la Juventus

Da stilejuventus.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore centrale Marcos Senesi sta per trasferirsi al Tottenham, che ha accelerato le trattative senza pagare un trasferimento. La squadra inglese ha raggiunto un accordo a parametro zero, superando la concorrenza di altri club, tra cui la Juventus. Senesi si prepara a lasciare la sua attuale squadra per unirsi ai londinesi, con le firme che potrebbero essere formalizzate a breve.

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Il difensore centrale Marcos Senesi si appresta a vivere una nuova avventura professionale all’interno della massima serie inglese, restando in Premier League anche dopo la conclusione della sua attuale esperienza calcistica. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata da Calciomercato.com oggi, lunedì 25 maggio 2026, il calciatore classe 1997, colonna della nazionale argentina, è ormai vicinissimo a trovare un accordo definitivo con il Tottenham. Gli Spurs hanno individuato nel centrale sudamericano il tassello ideale per l’organico del futuro e si preparano a tesserarlo a parametro zero, sfruttando la scadenza del vincolo contrattuale che lega il giocatore al Bournemouth fino al termine di questa stagione agonistica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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