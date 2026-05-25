Marcos Senesi a un passo dal Tottenham | gli Spurs accelerano a parametro zero e beffano la Juventus
Il difensore centrale Marcos Senesi sta per trasferirsi al Tottenham, che ha accelerato le trattative senza pagare un trasferimento. La squadra inglese ha raggiunto un accordo a parametro zero, superando la concorrenza di altri club, tra cui la Juventus. Senesi si prepara a lasciare la sua attuale squadra per unirsi ai londinesi, con le firme che potrebbero essere formalizzate a breve.
Il difensore centrale Marcos Senesi si appresta a vivere una nuova avventura professionale all’interno della massima serie inglese, restando in Premier League anche dopo la conclusione della sua attuale esperienza calcistica. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata da Calciomercato.com oggi, lunedì 25 maggio 2026, il calciatore classe 1997, colonna della nazionale argentina, è ormai vicinissimo a trovare un accordo definitivo con il Tottenham. Gli Spurs hanno individuato nel centrale sudamericano il tassello ideale per l’organico del futuro e si preparano a tesserarlo a parametro zero, sfruttando la scadenza del vincolo contrattuale che lega il giocatore al Bournemouth fino al termine di questa stagione agonistica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
URGENT! SENESI LEADING CONTENDER CONFIRMED! BUT IS THIS SPURS MOVING BACKWARDS AGAIN TOTTENHAM NEWS
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i media possono smettere di flirtare con il nome di marcos senesi con altri club ora. sta per unirsi al tottenham, ed è così da mesi. molto entusiasta di unirsi. #thfc reddit
È ufficiale l'addio di Marcos #Senesi al #Bournemouth al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Il difensore ha le idee chiare per il futuro e la sua priorità assoluta è quella di trovare un'altra squadra in #PremierLeague. L'addio a paramet facebook
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