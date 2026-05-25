Marcos Senesi a un passo dal Tottenham | gli Spurs accelerano a parametro zero e beffano la Juventus

Notizia in breve

Il difensore centrale Marcos Senesi sta per trasferirsi al Tottenham, che ha accelerato le trattative senza pagare un trasferimento. La squadra inglese ha raggiunto un accordo a parametro zero, superando la concorrenza di altri club, tra cui la Juventus. Senesi si prepara a lasciare la sua attuale squadra per unirsi ai londinesi, con le firme che potrebbero essere formalizzate a breve.