Lungo via Dezza, un campo da basket si trasforma grazie a un progetto artistico che coinvolge diversi girasoli dipinti. Al centro si trova un grande girasole, affiancato da altri più piccoli che decorano l’area, portando colore e luce alla zona. Dopo un periodo di fioriture solidali, il campo è stato rinnovato con questa installazione, rendendo l’ambiente più vivo e visibile.

Un grande girasole al centro e altri ai lati a colorare, illuminare e dare significato a un campo da basket. È questo il nuovo volto del playground di via Dezza, dove giocava e si divertiva Alessandro Meszely, morto nel 2017 a soli 15 anni per un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo proprio mentre correva tra questi canestri. Da quella tragedia è ora nato un simbolo di speranza la cui immagine è proprio il girasole. Lo stesso fiore che i genitori di Alessandro, Giorgio Meszely e Laura Scolari, lasciavano appeso alla recinzione del campetto per ricordare il figlio. Fiore che però qualcuno iniziò a strappare e gettare via. Arrivò così il cartello che la madre di Alessandro appese insieme al girasole: "Non strapparmi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I girasoli che illuminano via Dezza. Dopo la “valanga“ di fiori solidali il playground rinasce grazie all’arte

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