Quanto guadagna Lionel Messi? Il patrimonio del calciatore

Lionel Messi guadagna circa 60 milioni di euro all’anno, secondo fonti finanziarie. Dopo 21 anni al Barcellona, ha giocato brevemente al Paris Saint-Germain e ora milita nell’Inter Miami negli Stati Uniti. La sua carriera ha portato a un patrimonio stimato in oltre 600 milioni di euro. Il suo contratto con l’Inter Miami prevede un ingaggio annuo di circa 50 milioni di euro, esclusi eventuali bonus e accordi commerciali.

Per 21 anni è stato il re indiscusso del Barcellona e ora, dopo una breve parentesi al Paris Saint-Germain, Lionel Messi gioca negli States, nell’Inter Miami. Oltre a ciò, è anche il capitano dell’Argentina, finalista questa sera ai Mondiali 2026. Ma, quanto guadagna la Pulce? Qual è il suo patrimonio? Sono 39 le candeline spente lo scorso 24 giugno eppure, Lionel Messi è riuscito a trascinare la sua Argentina, con goal e assist, alla finalissima dei Mondiali 2026 in programma questa sera, domenica 19 luglio 2026, nel New Jersey. Una semifinale all’ultimo respiro, col goal vincente firmato dal capitano neroazzurro Lautaro Martinez, su assist della Pulce, che ha permesso all’Albiceleste di giocarsi il titolo di squadra più forte del mondo contro la Spagna. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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