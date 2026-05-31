A quanto ammonta il patrimonio di Mogol? Ecco quanto guadagna con i diritti d’autore

Il paroliere dei record, autore di oltre 1.700 canzoni e con più di 60 anni di carriera alle spalle: quanto vale il patrimonio di Mogol? Il nome di Mogol è tra i più importanti della musica italiana del Novecento. Parlare del suo patrimonio significa non solo considerare il valore economico della sua lunga carriera, ma anche il successo artistico e culturale costruito in oltre sessant’anni di attività. Le sue canzoni hanno segnato intere generazioni e continuano ancora oggi a essere ascoltate, rendendo il suo lavoro un punto di riferimento nella storia della musica italiana. Giulio Rapetti, conosciuto con lo pseudonimo di Mogol, è una delle figure più influenti della musica italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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