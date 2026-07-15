Lionel Messi ha un’altezza di circa 170 centimetri, una statura che lo colloca tra i giocatori più bassi tra i campioni del calcio internazionale. Nonostante questa caratteristica fisica, il suo talento in campo è molto superiore rispetto alla sua altezza. Messi è attualmente il detentore del Pallone d’Oro e sta guidando la nazionale argentina verso la Coppa del Mondo.

Lionel Messi in campo è un gigante, ma svetta in talento più che in centimetri. Il Pallone d’Oro che sta trainando la nazionale argentina verso la Coppa del Mondo è tra i meno alti dei campioni del calcio mondiale. Ma fu già Diego Maradona a insegnarci che non serve avere delle gambe lunghe per fare goal, e Messi ha fatto proprio della sua statura contenuta la chiave per il successo. Quanto è alto Lionel Messi. Lionel Messi è alto poco meno di 170 cm, un’altezza nella media, ma non nel mondo del calcio. Detto la pulce proprio per via della sua statura, è tra i campioni più bassi nella storia del calcio – lo supera Diego Armando Maradona con i suoi 165cm di coraggio e sfrontatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lionel Messi, quanto è alto: la statura è il segreto del suo successo

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