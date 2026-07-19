La finale dei Mondiali 2026 si disputerà questa sera alle 21.00 italiane al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, negli Stati Uniti. Durante l’incontro tra Spagna e Argentina, è previsto un intervallo di circa 30 minuti. L’evento vedrà anche esibizioni di alcune star, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi. La partita si svolgerà in un’unica giornata, senza ulteriori dettagli sulla durata totale dell’intera manifestazione.

Si giocherà questa sera, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford (Stati Uniti), la finalissima dei Mondiali 2026 di calcio: alle ore 21.00 italiane si affronteranno Spagna ed Argentina. La novità è rappresentata dallo show musicale che farà da intrattenimento nell’intervallo. Una sorta di half time show in pieno stile Superbowl: diverse voci si sono rincorse nei giorni scorsi sulla durata dello spettacolo previsto, per questi motivi è intervenuta la stessa FIFA a fare chiarezza. Sono state informate le due Federazioni: l’intervallo durerà 17 minuti, solamente 2 in più rispetto al solito. Lo show musicale prevede le esibizioni di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanto durerà l’intervallo della finale Spagna-Argentina dei Mondiali: le star che si esibiranno

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