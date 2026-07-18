Durante la finale dei Mondiali, si è svolto uno spettacolo pirotecnico all’intervallo che ha suscitato polemiche per la sua durata e per il fatto di aver violato le regole del calcio. La manifestazione ha coinvolto un grande fuoco d’artificio, causando discussioni sulla sua conformità alle norme ufficiali. La gestione dell’evento ha generato critiche e si discute sulla sua validità, indipendentemente dall’esito di Spagna-Argentina. La FIFA e il suo presidente sono stati coinvolti in questa decisione, che ha attirato attenzione oltre il campo di gioco.

Un ultimo enorme fuoco d’artificio nel Mondiale americano del gigantismo. A prescindere da come finirà Spagna-Argentina, Gianni Infantino e la FIFA – che ormai sono sinonimi – l’hanno architettata grossa. Domenica 19 luglio, dalle ore 21, non andrà in scena solo la finale della Coppa del Mondo. New York e il MetLife Stadium avranno telecamere e occhi addosso anche durante l’ half-time show dell’intervallo, curato dal frontman dei Coldplay Chris Martin e con ospiti Shakira, Burna Boy, Madonna, Justin Bieber e i BTS. Un evento che, come definito dalla stessa Federazione internazionale del calcio unirà pallone, musica e impatto sociale “mentre il più grande spettacolo sulla Terra raggiungerà il suo apice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, la finale del gigantismo americano: lo show all’intervallo che viola le regole del calcio (e non si sa quanto durerà). Cast e polemiche di una notte extra-large

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Quanto dura dunque l’intervallo della finale dei #Mondiali La decisione della FIFA x.com

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