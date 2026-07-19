Quanto bisogna camminare per compensare una giornata trascorsa seduti?

Per compensare una giornata passata seduti, bisogna camminare circa 10.000 passi, equivalenti a circa 8 chilometri. Durante le ore di lavoro, pasti, spostamenti e tempo davanti agli schermi, si possono accumulare molte ore di inattività. La sedentarietà di otto o più ore al giorno aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Camminare a passo sostenuto per circa un'ora può aiutare a ridurre gli effetti negativi di una giornata sedentaria.

Tra lavoro, pasti, spostamenti e serate trascorse davanti agli schermi, non è raro passare otto, dieci o persino dodici ore al giorno seduti. Questo stile di vita sedentario aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e persino morte prematura. Quindi, una semplice passeggiata quotidiana è sufficiente a contrastare questi effetti? È davvero possibile recuperare una giornata trascorsa seduti? La risposta è no,o meglio: non del tutto. Non si può compensare un'intera giornata di inattività con cinque o dieci minuti di camminata serale. L'attività fisica e la sedentarietà sono due cose diverse. Bisogna agire su entrambi i fronti. In altre parole, camminare per un'ora o praticare sport ogni giorno è ottimo per la salute, ma non annulla gli effetti di otto-dieci ore trascorse seduti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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