Via libera al bilancio di previsione | Prima bisogna rimettere il Comune in piedi Poi potremo farlo camminare

Il Consiglio comunale di Orta di Atella ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La decisione arriva dopo un dibattito sulla situazione finanziaria dell’ente, con l’obiettivo di stabilizzare i conti prima di avviare nuove iniziative. La discussione si è concentrata sulla necessità di ripristinare le condizioni di stabilità economica del Comune prima di intraprendere futuri investimenti.

Il Consiglio comunale di Orta di Atella ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Si tratta del quarto documento consecutivo in equilibrio da quando l’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Antonino Santillo, si è insediata nel maggio 2023.Un risultato che arriva al.🔗 Leggi su Casertanews.it

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