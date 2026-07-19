Quando nascere è una lotteria | il boom di morti post parto allarma il Regno Unito

La piccola Caitlin Stringer era nata prematura, nel 2021, al Nottingham City Hospital e, dopo 30 giorni, aveva sviluppato un gravissimo problema gastrointestinale che aveva messo in pericolo la sua vita. I suoi genitori ritengono responsabile lo staff per non essere intervenuto immediatamente, provocandole così danni cerebrali permanenti. Adesso, le sue aspettative di vita sono molto ridotte. «Ci hanno detto che non sopravviverà all’infanzia», ha spiegato la madre Emily, «attualmente ha una paralisi cerebrale e a casa ha sofferto di numerosi arresti cardiaci. L’ultimo anno è stata ricoverata in terapia intensiva 13 volte e sappiamo che una delle prossime volte sarà quella fatale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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