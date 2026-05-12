Nel Regno Unito si registra un aumento significativo nelle vendite di auto elettriche usate, con oltre 86.000 passaggi di proprietà nel periodo recente. Questo dato rappresenta un record rispetto ai periodi precedenti, riflettendo una crescita dell’interesse verso il mercato delle auto a zero emissioni usate. Le statistiche indicano un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nel mercato automobilistico locale.

Cresce, e non di poco, il mercato delle auto elettriche usate nel Regno Unito. A confermarlo è la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), che ha registrato 86.943 passaggi di proprietà per quanto riguarda le vetture alla spina tra i mesi di gennaio e marzo 2026. Si tratta del dato trimestrale più alto registrato finora, con una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 32%. Sono proprio le elettriche a trascinare il mercato dell'usato, che ha registrato un -0,2% a livello generale nel trimestre con un calo marginale per quanto riguarda le vetture a benzina (-0,6%) e uno più sostanzioso per quelle a gasolio (-6,7%).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche usate, boom di vendite nel Regno Unito

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