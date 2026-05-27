Un’ondata di caldo record ha causato 12 decessi tra Francia e Regno Unito. Le temperature elevate hanno portato alla sospensione delle attività militari nei Paesi Bassi, dove le autorità hanno deciso di interrompere le esercitazioni a causa delle condizioni climatiche estreme. Le autorità stanno valutando possibili modifiche alle regole per i lavoratori esposti al sole cocente. Nessun dettaglio su eventuali interventi medici o altre misure adottate.

? Domande chiave Come cambieranno le regole per i lavoratori sotto il sole cocente?. Perché le autorità militari nei Paesi Bassi hanno sospeso le attività?. Quali città italiane passeranno domani al bollino rosso di allerta?. Come influenzerà il caldo estremo lo svolgimento del torneo Roland Garros?.? In Breve Paesi Bassi sospendono attività militari in Gheldria per rischio incendi livello 2.. Italia prevede bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino domani.. Cgil e Filca-Cisl chiedono tutele per lavoratori in edilizia e logistica.. Temperature in Francia raggiungono media di 24,4 gradi per il mese di maggio.. Sette decessi legati al caldo in Francia e cinque vittime nel Regno Unito hanno segnato l’inizio di un’ondata di calore estrema che oggi colpisce l’Europa con temperature record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata di caldo record in Europa: 12 morti tra Francia e Regno Unito

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Caldo record in tutta Europa, temperature oltre i 34 gradi

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