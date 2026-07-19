Tre anziani sono morti in poche ore sulle coste del Salento durante una domenica caratterizzata da temperature da allerta rossa in tutta la Puglia. Le vittime si trovavano al mare o in piscina nel momento dei decessi. La giornata si è rivelata tragica per le persone più anziane, con le morti che si sono verificate nel giro di poche ore. La regione ha vissuto una giornata di grande caldo, con condizioni climatiche estreme.

Una domenica - con temperature da allerta rossa in quasi tutta la Puglia - segnata dalle tragedie sulle coste del Salento. Nel giro di poche ore tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano al mare o in piscina. Gli episodi si sono verificati in diverse località della provincia di Lecce. L’episodio più drammatico si è verificato nella tarda mattinata sul tratto di litorale compreso tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli, in località Paterte. Un uomo di 73 anni, originario di Cutrofiano, si trovava in spiaggia insieme alla moglie quando, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era in acqua. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Puglia nella morsa del caldo, domenica tragica sulle coste del Salento: tre anziani morti in poche ore

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