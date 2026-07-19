Tre morti in poche ore | domenica nera sulle spiagge del Salento

Da quotidianodipuglia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre persone sono morte e due sono state salvate dall'annegamento in poche ore sulle spiagge del Salento. Un uomo di 73 anni è deceduto nel tardo mattino mentre si trovava sul litorale tra Mancaversa e Gallipoli. Non si hanno dettagli sulle altre due vittime o sulle circostanze degli incidenti. La zona è stata teatro di diversi interventi di soccorso nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata nera per i bagnanti nel Salento: nel giro di poche ore sono morte tre persone e altre due hanno rischiato l’annegamento. Cosa è successo Un 73enne di Cutrofiano ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi sul litorale tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli, in località Paterte. L’uomo era al mare insieme alla moglie quando, stando alle prime informazioni raccolte, ha accusato un malore. Tirato fuori dall’acqua da alcuni bagnanti, è stato soccorso da un volontario della Misericordia, Paride Falco, che si trovava sul posto ed è subito intervenuto, e immediatamente dopo dal personale del 118. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per circa un’ora, ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

tre morti in poche ore domenica nera sulle spiagge del salento
© Quotidianodipuglia.it - Tre morti in poche ore: domenica nera sulle spiagge del Salento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Morto il piccolo Domenico, la mamma: E finita

Video Morto il piccolo Domenico, la mamma: E finita

Notizie e thread social correlati

Tre morti sul lavoro in poche ore tra Toscana, Sicilia ed Emilia: il dettaglio che collega le tre tragedie e chi sono le vittimeNel giro di poche ore, tre operai sono morti in incidenti sul lavoro in Toscana, Sicilia ed Emilia.

Tre incidenti in poche ore: notte e alba ad alta tensione sulle strade aretineTra la sera di ieri e le prime ore di questa mattina, si sono verificati tre incidenti stradali in diverse aree della provincia di Arezzo.

Temi più discussi: Bolzano, Treviso e Lecce: altri tre operai morti sul lavoro in poche ore; Giovedì nero sulle strade dell'Emilia-Romagna. Tre morti in poche ore; Sul lavoro si muore: ci sono state 7 vittime in 48 ore. Il sistema non funziona; Tre morti, ordini cancellati e agenti senza bodycam: ICE nel caos. Interviene Trump.

tre morti in pocheTre morti in poche ore: domenica nera sulle spiagge del SalentoGiornata nera per i bagnanti nel Salento: nel giro di poche ore sono morte tre persone e altre due hanno rischiato l’annegamento. Cosa è successo Un 73enne di Cutrofiano ... quotidianodipuglia.it

tre morti in pocheOltre cento morti all'anno in campagna non sono una fatalità, l'appello di Federacma dopo gli ultimi tragici incidenti: Rendere subito operativa la revisione dei trattoriTRENTRO. Oltre cento morti l’anno non sono una fatalità: rendiamo operativa la revisione dei trattori questa la presa di posizione netta di Andrea Borio, presidente della Federacma, la Federazione C ... ildolomiti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web