Tre morti in poche ore | domenica nera sulle spiagge del Salento

Tre persone sono morte e due sono state salvate dall'annegamento in poche ore sulle spiagge del Salento. Un uomo di 73 anni è deceduto nel tardo mattino mentre si trovava sul litorale tra Mancaversa e Gallipoli. Non si hanno dettagli sulle altre due vittime o sulle circostanze degli incidenti. La zona è stata teatro di diversi interventi di soccorso nel corso della giornata.

Giornata nera per i bagnanti nel Salento: nel giro di poche ore sono morte tre persone e altre due hanno rischiato l’annegamento. Cosa è successo Un 73enne di Cutrofiano ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi sul litorale tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli, in località Paterte. L’uomo era al mare insieme alla moglie quando, stando alle prime informazioni raccolte, ha accusato un malore. Tirato fuori dall’acqua da alcuni bagnanti, è stato soccorso da un volontario della Misericordia, Paride Falco, che si trovava sul posto ed è subito intervenuto, e immediatamente dopo dal personale del 118. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per circa un’ora, ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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