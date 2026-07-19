Domenica sulle coste del Salento si sono verificate tre morti tra anziani, entrambe in mare e in piscina. Le vittime erano tutte in età avanzata e si trovavano in aree balneari o di relax acquatico. La giornata ha registrato temperature da allerta rossa in tutta la regione. Non ci sono altri dettagli sulle circostanze o sulle cause di questi decessi.

Una domenica - con temperature da allerta rossa in quasi tutta la Puglia - segnata dalle tragedie sulle coste del Salento. Nel giro di poche ore tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano al mare o in piscina. Gli episodi si sono verificati in diverse località della provincia di Lecce. L’episodio più drammatico si è verificato nella tarda mattinata sul tratto di litorale compreso tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli, in località Paterte. Un uomo di 73 anni, originario di Cutrofiano, si trovava in spiaggia insieme alla moglie quando, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era in acqua. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Domenica tragica sulle coste del Salento: malori al mare e in piscina, tre anziani morti in poche ore

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