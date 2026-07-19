In Puglia, gli eventi pubblici attraggono un pubblico numeroso, generando ricavi superiori ai 140 milioni di euro all’anno. Di questi, circa 45 milioni derivano dalla vendita di biglietti per concerti. La regione ospita festival, spettacoli teatrali, fiere e mostre, contribuendo significativamente all’economia locale. I dati evidenziano un settore in crescita, con un aumento della partecipazione e delle entrate legate agli eventi culturali e di intrattenimento.

Puglia, terra di festival, concerti, spettacoli teatrali, fiere e mostre. Un giro d'affari da oltre 140 milioni di euro all'anno, di cui 45 solo per i biglietti venduti per assistere ai concerti. E nel tacco d'Italia aumenta il numero degli spettatori, come quello della spesa media sostenuta. Cala in modo impercettibile, invece, il numero degli spettacoli realizzati. Da La Notte della Taranta all'Oversound, passando per le rassegne teatrali del Petruzzelli, del Piccinni, del Politeama Greco, dell'Apollo di Lecce e del teatro Verdi di Brindisi. E ancora i grandi festival internazionali, il Medimex che ha cambiato la narrazione di Taranto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Puglia, che spettacolo. Boom di pubblico ai grandi eventi: ricavi oltre i 140 milioni

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