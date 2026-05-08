Enti bilaterali boom di sussidi | oltre 1,4 milioni ai lavoratori padovani

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo nella provincia di Padova hanno aumentato notevolmente le risorse destinate a lavoratori, famiglie e imprese, con un totale di oltre 1,4 milioni di euro distribuiti. Questi sussidi rappresentano un incremento rispetto ai periodi precedenti e sono stati erogati principalmente per sostenere le esigenze del settore e delle persone coinvolte. La cifra indica una forte presenza di aiuti finanziari a favore di diverse categorie di beneficiari.

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Crescono in modo significativo gli aiuti erogati dagli Enti Bilaterali del Terziario Padova e Turismo Padova Terme Euganee a favore di lavoratori, famiglie e imprese. La chiusura dei rendiconti 2025 conferma un forte aumento sia del valore complessivo dei sussidi sia del numero di pratiche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Infrastrutture, oltre 5 milioni in arrivo per i Comuni padovani Leggi anche: Enti locali, stanziati in anticipo oltre 289 milioni dalla Regione per i Comuni Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Enti bilaterali, boom di sussidi: oltre 1,4 milioni ai lavoratori padovani; Ferrara, boom di malattie professionali: +43,7% in un anno. Enti Bilaterali: soppressione di causali contributoCon risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione di alcune causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, come richiesto dall’INPS. Si tratta delle ... ipsoa.it Enti bilaterali del turismo, aiuti a studenti universitari e famiglieGli Enti bilaterali territoriali del commercio e del turismo della provincia di Sondrio a sostegno di lavoratori, imprese e studenti. Nel 2025 Ebt Com ed Ebt Tur hanno ricevuto più di 1250 richieste ... ilgiorno.it Attacco alla #bilateralità, i sindacati FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil rispondono con un comunicato stampa unitario. "Il sistema bilaterale edile - dichiarano i tre segretari generali - rappresenta da oltre 100 anni uno dei principali strumenti di regolazione, qualifi x.com Dalla teoria alla pratica: una sinergia necessaria tra enti bilaterali, scuola e tecnici del costruire per promuovere la cultura della prevenzione. facebook