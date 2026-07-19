Pugile calciante e babbo Paolo Bologna | La boxe mi ha salvato la vita Ai giovani dico | cambiare si può

Paolo Bologna, pugile e calciante di Firenze nato nel 1996, afferma che la boxe lo ha salvato. Ha dedicato la sua carriera a suo figlio e ai giovani dei quartieri, sostenendo che è possibile cambiare vita. La sua esperienza personale lo porta a invitare i giovani a credere nella possibilità di un cambiamento, utilizzando il pugilato come strumento di riscatto e crescita.

Firenze, 19 luglio 2026 – “Combatto per mio figlio Diego e per dimostrare ai ragazzi dei quartieri che cambiare rotta è possibile”. In questa frase c’è tutto il mondo di Paolo Bologna, il pugile e calciante fiorentino, classe 1996, che ha trasformato il ring nella sua personale terra di riscatto. Conosciuto come ‘ The Gladiator ’ - soprannome che spicca sul braccio sinistro tra i tanti tatuaggi che ricoprono il suo corpo –, Bologna è finito sotto i riflettori internazionali per aver conquistato il titolo europeo EBU Silver dei pesi medi il 24 maggio. Ma lui non dimentica da dove è partito. Perché la sua vittoria più grande non è la cintura internazionale, bensì l’aver dimostrato che il passato può essere un peso, ma non sarà mai una condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La fame e il cuore di Paolo Bologna batteranno la tecnica di Dario Morello

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