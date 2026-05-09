Andrea Pesce, noto come papà di giorno, pugile di sera e buttafuori di notte, ha raccontato come lo sport gli permetta di sostenere la famiglia. Durante la cerimonia del peso a Valencia, in vista di un incontro di categoria massimi, la sua statura si è confrontata con quella del suo avversario spagnolo, evidenziando una notevole differenza di altezza. Pesce ha sottolineato che la boxe è fondamentale per garantirsi una vita più agiata per i figli.

Alla cerimonia del peso a Valencia, dove l’indomani si sarebbe disputato un match nella categoria dei pesi massimi, la differenza di stazza tra l’italiano Andrea Pesce e lo spagnolo David Andres Romero era impressionante, tutta a vantaggio di quest’ultimo. Pesce è quello che nel gergo pugilistico viene definito un “mestierante” (“ ma di lusso “, ci tiene a specificare): un pugile che gira il mondo affrontando avversari quasi sempre più forti e preparati, quindi spesso destinato a perdere. Romano, 41 anni, Pesce ha una famiglia bellissima: una moglie e quattro figli di età compresa tra l’anno e mezzo e i dodici. La sua vita è un incastro millimetrico tra la boxe professionistica, il lavoro notturno come buttafuori e la gestione domestica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papà di giorno, pugile mestierante di sera, buttafuori di notte: la vita a incastri di Andrea Pesce. “Senza la boxe non potrei permettere ai miei figli una vita agiata”

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