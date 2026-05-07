Un ex pugile ha dichiarato che la boxe gli ha cambiato la vita e ora utilizza questa disciplina per aiutare i giovani a uscire dalla strada. Ha raccontato di aver deciso di dedicarsi a un’attività di recupero e di prevenzione, coinvolgendo ragazzi che frequentano ambienti a rischio. La sua esperienza personale lo ha portato a impegnarsi in iniziative di sostegno e di educazione attraverso l’arte marziale.

Pugni e riscatto: Il campione di boxe trasforma la rabbia in missione sociale strappando i giovani alle baby gang. Dal ring del Grande Fratello Nip al quadrato vero, quello dove si combattono le battaglie più dure: quelle sociali. Matteo Azzali racconta come il pugilato gli abbia cambiato la vita e come oggi, da maestro, prova a cambiarla agli altri. La passione per la boxe arriva presto, quasi per necessità. «Mi sono iscritto in palestra perché ero irrequieto, pieno di rabbia, e venivo da un quartiere difficile», spiega. Già in campo con il rugby, fino alla serie A2, ma non bastava. «La boxe cresceva dentro di me, anche grazie al mio maestro Maurizio Zennoni.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Matteo Azzali: “La boxe mi ha salvato, ora salvo i ragazzi dalla strada”

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