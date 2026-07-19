Prove Invalsi 2026 allarme matematica alle elementari | quasi 4 bambini su 10 sotto il livello base
Il Rapporto Nazionale Invalsi 2026 evidenzia che quasi il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge il livello minimo in matematica. Le prove Invalsi mostrano una difficoltà significativa tra gli alunni, con un'ampia fetta che si ferma sotto il livello base. La situazione riguarda tutte le regioni, senza differenze marcate tra aree geografiche. La percentuale di bambini che non raggiungono le competenze minime si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.
Il Rapporto Nazionale Invalsi 2026 segnala una difficoltà rilevante nella scuola primaria: quasi il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge le conoscenze di base in matematica. La quota di alunni che raggiunge almeno il livello base in matematica scende di tre punti percentuali sia in seconda sia in quinta primaria. Il confronto con il 2019 mostra un calo ancora più evidente: allora la percentuale superava il 70%, mentre ora si colloca poco sopra il 60%. Prove Invalsi 2026, allarme matematica. Il dato più critico delle prove Invalsi 2026 riguarda la matematica nella scuola primaria. Quasi quattro bambini su dieci non possiedono le conoscenze considerate di base. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Invalsi 2026, allarme matematica alle elementari
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Invalsi 2026, allarme matematica: quasi 4 bambini su 10 alle elementari non raggiungono il livello baseQuasi il 40% dei bambini delle scuole elementari non raggiunge il livello base in matematica nell’esame Invalsi 2026.
Quasi 4 bambini su 10 alle elementari non raggiungono il livello base in matematicaQuasi il 40% dei bambini alle elementari non raggiunge il livello base in matematica, secondo i dati Invalsi.
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