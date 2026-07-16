I dati del nuovo rapporto evidenziano il calo degli apprendimenti rispetto al periodo pre-pandemia. In difficoltà anche l’Italiano, mentre arrivano segnali incoraggianti per inglese e competenze digitali Il rapporto Invalsi 2026 evidenzia una scuola italiana che continua a fare i conti con le conseguenze degli anni della pandemia, soprattutto sul fronte degli apprendimenti di base. Il dato più preoccupante riguarda la matematica nella scuola primaria, poco più del 60% degli alunni di seconda e quinta elementare raggiunge il livello minimo di competenza previsto. Significa che quasi quattro bambini su dieci non possiedono ancora le conoscenze fondamentali della disciplina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Invalsi 2026, allarme matematica: quasi 4 bambini su 10 alle elementari non raggiungono il livello base

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